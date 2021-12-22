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Політика

Зеленський вирішив, що лише троє людей в Україні мають «ексклюзивне» право коментувати зовнішню політику країни

18:42 22 грудня 2021
Президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який вказав лідерам країн ЄС на страх перед Путіним, обмежив кількість вищих посадових осіб, які мають повноваження офіційно коментувати зовнішню політику держави. У переліку — сам президент, глава уряду та міністр закордонних справ. Відповідний указ президента датовано 22 грудня.

Коментарі та заяви всіх інших осіб незалежно від посади офіційною позицією України не вважаються.

Цим же указом президент зобов'язав державні органи погоджувати із зовнішньополітичним відомством: підготовку закордонних візитів; офіційні заяви та коментарі щодо зовнішньої політики; ініціативи щодо набуття Україною членства в НАТО, ЄС та інших організаціях та об'єднаннях; підготовку міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх документів; пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України у статутних та інших органах міжнародних організацій та проведення міжнародних консультацій, переговорів, зустрічей і бесід.

До складу української делегації на міжнародних переговорах, зустрічах чи конференціях обов'язково включаються прем'єр-міністр або перший заступник або заступник голови МЗС, перший віце-прем'єр, віце-прем'єр — керівник відповідного підрозділу МЗС, міністр, або ж представник МЗС, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі чи визначений главою МЗС.

У разі якщо переговори проводять за межами України, до складу делегації також включається керівник українського дипломатичного представництва (посольства, консульства тощо).

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