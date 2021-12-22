Голова Криворізької райради Віктор Мудрий повідомив про тиск з боку поліції після того, як поставив на голосування питання про передачу землі, яку незаконно обробляє наближений до народного депутата Юрій Корявченков (у минулому актор «Студії Квартал-95» «Юзік».- Авт.) місцевий депутат Олександр Фастовець. Про це Мудрий заявив в ефірі телеканалу «Прямий».

Як зазначається у сюжеті телеканалу, голосування стосувалося 5 тис. га комунального підприємства «Широківське». Райрада хотіла передати землю у власність територіальних громад, на території яких вона знаходиться. У майбутньому ділянки будуть передані місцевим жителям, які не брали участь у розпаюванні: медикам, лікарям, учасникам АТО тощо.

Голосування намагався зірвати голова фракції «Слуга народу» у Криворізькій райраді, фермер Олександр Фастовець. За словами Мудрого, він є бізнес-партнером Юрія Корявченкова.

«Фастовець не один рік незаконно засіває цю землю. Раніше рейдерським шляхом її передали громаді з кишеньковим головою-корупціонером і через договори тіньової оренди ця земля перейшла в оренду Фастівцю, який отримував серйозні прибутки. За оцінками експертів, це близько 4 млн. доларів на рік. Йому вчора було, що втрачати», — повідомив голова райради.

Щоб зірвати сесію, за словами Мудрого, Фастовець разом із депутатом від СН Денисом Векленком завели до райради «тітушок», які виламали двері та увірвалися до сесійної зали.

«Векленко став перерізати дроти мікрофонів на президії, а Фастовець ударив кулаком по обличчю учасника АТО, який був присутній на сесії. Почалася масова бійка. Поліція, яка прибула на місце, зажадала евакуювати всіх присутніх через те, що будівля райради нібито замінована. Це викликало вже відвертий сміх. Усі розуміли: це необхідно, щоб зірвати сесію. Депутати та люди не вийшли із зали… Під час голосування творився хаос. Ми повторно поставили на голосування це рішення, голосів вистачило», — додав Мудрий.

Перевірка будівлі вибухонебезпечних предметів не виявила. Проте після голосування поліція допитала голову райради та влаштувала обшук у його кабінеті.

«У нас вилучено майже всю комп'ютерну техніку на сьогодні, всю документацію. Я так розумію, що мета була одна: вилучити печатку райради, щоб не дати мені затвердити рішення», — повідомив Мудрий у коментарі «Прямому».

Фото скрін відео телеканалу

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