Усик, паралімпійці та «Велике будівництво» склали трійку досягнень 2021 року — опитування

Серед найзначніших досягнень року, що минає, українці назвали перемогу боксера Олександра Усика (35%), успіх українських паралімпійців у Токіо (32%) та програму президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» (31%). Такими є дані опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Крім цього, українці виділили додаток «Дія» та вихід збірної України з футболу до чвертьфіналу Євро-2020. Їм було віддано приблизно по 20% голосів.

По 15% набрали виступ українських спортсменів на літніх Олімпійських іграх та запровадження обслуговування українською мовою.

Далі йдуть ухвалення Закону «Про олігархів» та санкції проти Віктора Медведчука (13−14%), старт ринку землі та договір про відкрите небо з ЄС (7−9%).

Також серед досягнень були названі «Кримська платформа» та виступ гурту Go A на Євробаченні (4−5%).

Тільки 2% українців вважають, що цього року нічого знаменного не сталося.

Опитування проводилося 16−18 грудня серед громадян України від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. В опитуванні методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) взяли участь 2500 респондентів. Помилка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95 становить близько 2,0%.

Нагадаємо, за час реалізації програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» по всій Україні відремонтували та збудували 13 тис. км доріг і планують відновити ще 15 тис. км протягом наступних двох років.

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