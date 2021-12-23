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Політика

Захищати Порошенка європейці не будуть, — Вадим Денисенко про те, чому підозру у держзраді оголосили саме зараз

16:40 24 грудня 2021
Петро Порошенко

Підозру у державній зраді та фінансуванні тероризму пʼятому президенту України Петру Порошенку оголосили напередодні різдвяно-новорічних свят. Чому влада вибрала саме цей момент, коли політики, адвокати, прокурори й слідчі разом з усім народом будуть майже місяць відпочивати?

— Думаю, це планувалось спеціально зробити перед Новим роком тому, що влада має певні побоювання щодо виникнення протестів. Але йдуть новорічні свята, і всі розуміють, що в цей час жодних політичних збурень не буде. Тому й вирішили зробити все в період, коли не до масових акцій що на Банковій, що в центрі Києва. Це перше, — вважає виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. — Друге — на жаль, зараз все йде до того, що Україну будуть змушувати до прямих переговорів з ОРДЛО. Влада почне ухвалювати низку контроверсійних законів — таких як амністія бойовиків, «перехідне» правосуддя тощо. Думаю, в Офісі президента вважають: щоб Зеленський міг забезпечити голосування щодо цих законів, захищати Порошенка європейці в цей момент не будуть. Це дві ключові причини вибору часу.

На думку шостого президента України Володимира Зеленського, чергове кримінальне переслідування одного лідера опозиції не викличе широкого резонансу в суспільстві. Але чи так це насправді?

Про те, чому підозру не підписали генеральна прокурорка чи її перший заступник, чим можна пояснити таку «нелюбов» між Зеленським та Порошенком та хто вийде переможцем у «війні з олігархами», читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Україну будуть змушувати до прямих переговорів з ОРДЛО та амністії бойовиків, — Вадим Денисенко».

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