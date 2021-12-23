Підозру Петру Порошенку в держзраді та фінансуванні тероризму не підписали перші особи Офісу генерального прокурора — Ірина Венедіктова та Роман Говда. Виявилось, що «на хазяйстві» в цей час лишився лише заступник генпрокурора Олексій Симоненко, якому довелось виконувати обов'язки «генерального». Наскільки уважно він читав подані йому на підпис документи, невідомо. Бо в них вказано не тільки «Встановлено (яким шляхом — негласними слідчими діями, зняттям інформації з телекомунікативних мереж, на допитах, за допомогою експертиз тощо — це встановлювало слідство, не уточнюється. — Авт.), що 24.10.1945 набрав чинності Статут Організації Обʼєднаних Націй». Також там стверджується, що «03.11.2021 Президентом України Порошенком П. О. скликано засідання Ради національної безпеки і оборони України». Чому Порошенко, не маючи ніякого відношення до Ради нацбезпеки і оборони, на третьому році президентства Володимира Зеленського скликає засідання РНБО, слідство також не уточняє.

— Перед підписанням підозри Порошенку пішла у відпустку генеральна прокурорка Венедіктова. Це збіг, чи вона вирішила не бруднитися, як думаєте? - поцікавились «ФАКТИ» у виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенко.

— Мало того, підозру не підписав і перший заступник Венедіктової. У такому випадку, думаю, інстинкт самозбереження у них прекрасно працює. Всі пам'ятають, чим завершилась, наприклад, судова карʼєра того ж Родіона Кірєєва. Тому в таких ситуаціях розумні люди намагаються максимально усунутись від будь-яких політичних звинувачень. У тексті підозри є дуже багато ляпів — і технічних, і юридичних. Зокрема, там прописано, нібито існував певний тиск на РНБО — довести таке, на мій погляд, майже нереально. Є історії про домовленості з «ЛДНР» — це довести навіть теоретично неможливо. З того, що ми бачимо зараз у вільному доступі, довести вину Порошенка буде неймовірно складно. Але що буде наступного року, ще невідомо. Ми всі розуміємо, що це політичне рішення, яке буде прийматись в залежності від обставин, що складуться на той час.

Про те, чому підозру п'ятому президенту України принесли «під ялинку», чим можна пояснити таку «нелюбов» між Зеленським та Порошенком та хто вийде переможцем у «війні з олігархами», читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Україну будуть змушувати до прямих переговорів з ОРДЛО й амністії бойовиків, — Вадим Денисенко».

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