Лікарня на Рівненщині пришвидшить екстрену допомогу: результат «Великого будівництва» Зеленського
У Рівненській області відкрилося оновлене приймальне відділення Рокитнівської лікарні, яке реконструювали у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомив у фейсбуці голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
«Тепер в приймальному відділенні допомога надаватиметься значно швидше. Особливо враховуючи ситуацію з пандемією. Адже відділення має окремий заїзд для швидких та приміщення для хворих на COVID-19. А також сучасне медичне обладнання: томограф, рентген-апарат та УЗД», — зазначив Коваль.
Для відділення були закуплені також нові ліжка-трансформери, дефібрилятори, монітори пацієнта, обладнання в лабораторію.
За інформацією Рівненської ОДА, площу відділення збільшили майже до 1000 кв. м.
Після проведення реконструкції у приймальному відділенні не тільки оновиться його технічне оснащення, а й зміниться алгоритм надання медичної допомоги.
«Раніше у відділенні хворих лише приймали, оформлювали, а потім вже направляли у інші відділення. Після реконструкції усе буде в одному місці — починаючи від сортування, діагностики та лікування», — пояснив директор закладу Олег Костюк.
Раніше у межах програми «Велике будівництво» на Рівненщині відкрили також приймальні відділення у Рівному та Сарнах, завершують реконструкцію відділення у Березному.
Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Україні уже створили 600 сучасних сільських амбулаторій та понад 200 приймальних відділень.19
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