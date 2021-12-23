27.15 / 27.34 30.60 / 30.97
Київ: -10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Лікарня на Рівненщині пришвидшить екстрену допомогу: результат «Великого будівництва» Зеленського

14:33 23 грудня 2021
Лікарня на Рівненщині пришвидшить екстрену допомогу: результат «Великого будівництва» Зеленського

У Рівненській області відкрилося оновлене приймальне відділення Рокитнівської лікарні, яке реконструювали у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомив у фейсбуці голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

«Тепер в приймальному відділенні допомога надаватиметься значно швидше. Особливо враховуючи ситуацію з пандемією. Адже відділення має окремий заїзд для швидких та приміщення для хворих на COVID-19. А також сучасне медичне обладнання: томограф, рентген-апарат та УЗД», — зазначив Коваль.

Для відділення були закуплені також нові ліжка-трансформери, дефібрилятори, монітори пацієнта, обладнання в лабораторію.

За інформацією Рівненської ОДА, площу відділення збільшили майже до 1000 кв. м.

Після проведення реконструкції у приймальному відділенні не тільки оновиться його технічне оснащення, а й зміниться алгоритм надання медичної допомоги.

«Раніше у відділенні хворих лише приймали, оформлювали, а потім вже направляли у інші відділення. Після реконструкції усе буде в одному місці — починаючи від сортування, діагностики та лікування», — пояснив директор закладу Олег Костюк.

Раніше у межах програми «Велике будівництво» на Рівненщині відкрили також приймальні відділення у Рівному та Сарнах, завершують реконструкцію відділення у Березному.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Україні уже створили 600 сучасних сільських амбулаторій та понад 200 приймальних відділень.

19

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

РРО

Касові апарати для ФОПів обов'язкові з 1 січня, але податкова не зможе це перевірити: чому так

Огневич

Доля дала ще один шанс: Злата Огнєвіч «об'єдналася» з невдахою фіналу «Холостячки» Дмитром Шевченком

гроші

«Мінімалка» у 7800 гривень: одній із груп пенсіонерів піднімуть виплати з 1 січня

Закуска Пікантна

Найновіша «бомбічна» закуска «Пікантна» на свято від Наталії Калніної: приготує будь-яка господиня, оцінять усі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.