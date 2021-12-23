Лікарня на Рівненщині пришвидшить екстрену допомогу: результат «Великого будівництва» Зеленського

У Рівненській області відкрилося оновлене приймальне відділення Рокитнівської лікарні, яке реконструювали у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомив у фейсбуці голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

«Тепер в приймальному відділенні допомога надаватиметься значно швидше. Особливо враховуючи ситуацію з пандемією. Адже відділення має окремий заїзд для швидких та приміщення для хворих на COVID-19. А також сучасне медичне обладнання: томограф, рентген-апарат та УЗД», — зазначив Коваль.

Для відділення були закуплені також нові ліжка-трансформери, дефібрилятори, монітори пацієнта, обладнання в лабораторію.

За інформацією Рівненської ОДА, площу відділення збільшили майже до 1000 кв. м.

Після проведення реконструкції у приймальному відділенні не тільки оновиться його технічне оснащення, а й зміниться алгоритм надання медичної допомоги.

«Раніше у відділенні хворих лише приймали, оформлювали, а потім вже направляли у інші відділення. Після реконструкції усе буде в одному місці — починаючи від сортування, діагностики та лікування», — пояснив директор закладу Олег Костюк.

Раніше у межах програми «Велике будівництво» на Рівненщині відкрили також приймальні відділення у Рівному та Сарнах, завершують реконструкцію відділення у Березному.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Україні уже створили 600 сучасних сільських амбулаторій та понад 200 приймальних відділень.

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