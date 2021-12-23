У ЗМІ назвали ймовірних кураторів тіньових потоків у Києві

«Телеграф» назвав імовірних кураторів тіньових потоків у столиці. Як пише видання, це можуть бути люди з близького оточення мера — Артур Палатний та Дмитро Білоцерковець.

«Коли навесні 2010 року Віталій Кличко вирішив створити свою партію УДАР, Палатному випала честь формувати та розвивати партійні структури у Київській області. Того ж року він став першим номером у списку УДАРу на виборах до столичної облради, а після виборів очолив у ній партійну фракцію. Після виборів до Верховної Ради у 2012 році, на яких Палатний балотувався за № 9 за списком УДАРу, він отримав крісло голови Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Зберіг він це місце й після парламентських виборів 2014-го, потрапивши до ВР уже за списками БПП… А навесні 2021-го очолив виконком партії УДАР», — пише «Телеграф».

Як зазначається у публікації, голова виконкому партії УДАР Артур Палатний грає роль «сірого кардинала».

«І якби не серія резонансних обшуків співробітниками правоохоронних органів у низці департаментів КМДА та безпосередньо у житлі Палатного у травні цього року, у багатьох могло б скластися враження, що „сірий кардинал“ київської влади зосередився виключно на партбудівництві», — пише видання.

Однак у прокуратурі пояснили, що обшуки у «справі Палатного» проводились в рамках провадження, яке стосується нелегального бізнесу. За результатами цих обшуків вилучили речові докази, зокрема чорнові записи, у яких зафіксовано рух коштів.

Щодо радника мера Києва Дмитра Білоцерковця, який курує з 2014 року благоустрій та МАФи, то видання вважає, що у 2015−2016 роках КП «Київблагоустрій» міг переказати близько 70 мільйонів гривень на рахунки фіктивних фірм. Через рік прокуратура Шевченківського району Києва зайнялася розслідуванням «розпилу» бюджетних коштів, виділених КП «Київблагоустрій» на демонтаж МАФів".

При цьому Білоцерковець став фігурантом розслідування НАБУ через незаконне збагачення. Він не повідомив про об'єкти нерухомості у столиці, записані на найближчу родичку, яка у 2016 році стала власницею нерухомості на суму близько 39 мільйонів гривень. Видання також нагадало, що «влітку цього року Білоцерковець зробив спробу „перезавантажити“ ринок МАФів за новими правилами їхнього розміщення».

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