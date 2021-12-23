Путін про Медведчука: в Україні — позасудові розправи та санкції проти громадян, які виступають за добросусідство з Росією

В Україні відбуваються позасудові розправи, запроваджуються санкції проти громадян, які виступають за добросусідські відносини з Росією. Про це під час пресконференції заявив президент Росії Володимир Путін, коментуючи переслідування Віктора Медведчука.

«Замість того, щоб відповідати на запит людей про мир, використовуючи ці настрої в українському суспільстві, президент Зеленський прийшов до влади і замість того, щоб виконувати запити, підпав, як і колишні керівники, під вплив радикальних елементів», — заявив Путін.

За його словами, Росія хоче вибудувати добросусідські відносини з Україною та з тими силами, які готові йти на діалог.

«У чому проблема для нас? Ми хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною. Ми йдемо практично на все, але як можна вибудувати відносини з сьогоднішнім керівництвом? Враховуючи те, що вони роблять, практично неможливо, але ми готові працювати з тими силами, які хотіли б вибудувати добрі відносини з Росією. Що відбувається з цими силами? Позасудові розправи, санкції проти своїх громадян, що суперечить законам, Конституції України, — сказав Путін, і додав: — У нас немає шансів працювати з тими людьми, які хочуть вибудовувати відносини, їх знищують, цих людей, які хочуть з нами працювати. Ось у чому проблема».

Зазначимо, в Україні за відновлення відносин із Росією виступає лідер партії ОПЗЖ, нардеп Віктор Медведчук, який наголошував, що відновлення економічної співпраці України та Росії — на користь громадян нашої країни, і це записано у програмі партії.

«Це єдиний шлях сьогодні забезпечити енергетичними ресурсами, забезпечити нормальні умови життя людей. Поки що ситуація кризова, вона безвихідна, як ми бачимо, для влади. Тому що влада не шукає і не пропонує шляхи виходу з цієї кризи. Наша партія це запропонувала і продовжує наполягати: ми маємо зробити все для того, щоб забезпечити наших людей та створити їм нормальні умови життя», — вважає Віктор Медведчук. За його словами, Україна є імпортозалежною країною на 75−80% від інших країн світу, зокрема від Білорусі та Росії.

«У нас не вистачає для власного споживання та забезпечення нормального життя наших громадян вугілля, електроенергії, а на сьогоднішній день не вистачає газу. Все, що відбувається в країні, саме через те, що влада є професійно непридатною — не може знайти шляхи вирішення цієї ситуації», — упевнений Медведчук.

Раніше стало відомо про вимогу низки представників країн ЄС до Зеленського звільнити Медведчука з-під домашнього арешту та скасувати санкції проти опозиційних ЗМІ. На думку європейських лідерів, його звільнення допоможе зняти напруженість усередині України та у відносинах із Росією.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони запровадити санкції проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

13 травня у Печерському суді Києва політику обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 30 липня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам політика у задоволенні апеляції. У ході судового засідання 2 вересня Печерський районний суд ухвалив рішення про продовження термінів ув'язнення у вигляді домашнього арешту ще на 2 місяці до 31 жовтня.

В ОПЗЖ такі дії влада назвала правовим свавіллям, а сам Медведчук заявив, що повністю готовий до процесу оскарження запобіжного заходу і його адвокати мають докази, які спростовують звинувачення прокуратури і доводять незаконність застосування до нього домашнього арешту.

2 листопада Печерський районний суд Києва призначив Медведчуку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, як і клопотала прокуратура. Проте практичного значення це вже не мало, тому що Медведчук перебуває під запобіжним заходом у вигляді домашнього арешту в іншій справі — про «вугільну держзраду».

11 листопада провідний європейський адвокат Бертран Мельмендьє приєднався до команди правового захисту політика.

За останні місяці світові ЗМІ, європейські політики та експерти опублікували 969 матеріалів, присвячених переслідуванню українською владою опозиції та незалежних телеканалів.

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