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Політика

Президентський рейтинг на Донбасі: Бойко обігнав Зеленського, якого наздоганяє Мураєв

18:03 23 грудня 2021
Стела&nbsp;— Донецька область

Згідно з соціологічним опитуванням, яке провела ГО «Центр «Соціальний моніторинг», жителі Донецької області більше не довіряють чинному президентові Володимиру Зеленському, а рейтинг кандидатів у президенти очолює Юрій Бойко.

Так, згідно з оприлюдненими даними, відповідаючи на запитання, якби вибори президента проходили найближчої неділі, на Донеччині 25,6% опитаних готові проголосувати за Юрія Бойка («Опозиційна платформа — За життя»). На другому місці Володимир Зеленський («Слуга народу») із 18,4% підтримки. За ним йде Євген Мураєв («Наші»). Його готові підтримати 14,8% опитаних.


Варто зазначити, що в аналогічному порядку вишикувався і рейтинг політичних партій, лідерами яких є потенційні кандидати у президенти.

Соціологічне опитування в областях, у ході якого взяло участь 600 респондентів, було проведено методом індивідуального інтерв'ювання у період з 28 листопада до 10 грудня. Статистична похибка — 2,45%.

Також дослідження «Центру «Соціальний моніторинг» у розрізі загальнонаціонального опитування показало, що 25,1% респондентів схиляються до ініціативи «прямої закупівлі природного газу, електрики у РФ, Білорусі», а 21,3% - остаточно переконані в такій необхідності. Водночас, подібна ініціатива має найвищий рейтинг на півдні України. Її підтримують 65,7% опитаних. При цьому у столиці — 65,2%, а на Донбасі — 61%.

Опитування було проведено 28 листопада — 10 грудня методом індивідуального інтерв'ю face-to-face. Було опитано 10 тисяч респондентів. Стандартне відхилення 0,6 — 1%

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