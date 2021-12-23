Ставленик Андрія Богдана заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов не впорався з поставленим перед ним завданням завершити реформу судової системи. Про це йдеться у матеріалі сайту «Телеграф».

«Медійну славу Андрію Смирнову принесла адвокатська діяльність, зокрема, захист впливових політиків з оточення Януковича», — пише «Телеграф» та нагадує, що у 2015 році Смирнов представляв у суді інтереси колишнього міністра юстиції Кабміну Миколи Азарова Олени Лукаш, яку підозрювали у розтраті бюджетних коштів.

Як нагадує видання, після справи Лукаш Смирнов та його адвокатське об'єднання Smyrnov Law Office представляли інтереси низки колишніх «регіоналів», у тому числі й одіозного Олександра Єфремова.

В Офісі президента, куди Смирнов потрапив, коли його очолював Андрій Богдан, він займався судовою реформою. Проте, як йдеться у статті, результативність діяльності Андрія Смирнова на посаді фактично зведена нанівець. Сьогодні в країні катастрофічна нестача суддів.

«Тим часом уся діяльність Смирнова спрямована лише на інтриги, зведення особистих рахунків з колишніми опонентами та контроль тіньових потоків. Залишається лише здогадуватися, коли Зеленський та Єрмак перестануть шукати канали зливу інформації з Офісу президента та почнуть очищати апарат від таких провальних кадрів, як Смирнов», — йдеться у матеріалі.

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