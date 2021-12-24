«Велике будівництво» Зеленського перетворило найгіршу ділянку траси М-22 під Полтавою на комфортну дорогу

У с. Мачухи поблизу Полтави відкрили рух відремонтованою ділянкою траси М-22 Полтава — Олександрія. Як повідомляє «Укравтодор», відновлення шляху провели згідно з європейськими стандартами в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

До ремонту 12-кілометровий відрізок був одним з найзруйнованіших на цьому автошляху. Його відновлення було пріоритетним, адже щодня тут проїжджає близько 5,5 тисячі транспортних засобів.

«Окрім повної заміни покриття, проведено посилення основи дороги за допомогою технології холодного ресайклінгу. Нанесено розмітку з холодного пластику, та встановлено нові дорожні знаки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми «Велике будівництво» з 2019 року відремонтували та побудували 13 тисяч км доріг, а також 560 мостів та мостових переходів.

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