Медведчук попереджав, що його політичне переслідування може зачепити кожного. Так і відбувається, — експерт

Влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським на всіх майданчиках обманює про свої досягнення. А ті, хто намагається говорити правду, стають неугодними та зазнають тиску, чому приклад — політичне переслідування Віктора Медведчука. Про це в ефірі телеканалу UkrLive. заявила політична оглядачка Ганна Діанова.

Експертка нагадала про обіцянку влади не допустити зростання тарифів на ЖКГ попри ситуацію в енергетичній сфері. Проте люди отримують платіжки та бачать реальну картину.

Віктор Медведчук говорив, що за два роки своєї каденції Зеленський загалом підвищив тарифи на 49%. Тобто обіцялося одне, а в результаті — інше… Я отримала платіжку вдвічі більше, я заплатила вдвічі більше, ніж минулого року", — сказала Діанова.

На її думку, неправдою є й заяви влади про те, що українцям не варто побоюватися віялових відключень.

«У мене є друзі, які відчувають на собі ці самі віялові відключення при тому, що наша влада відмовляється визнавати, що це віялові відключення. Вона продовжує стверджувати, що це якісь технічні несправності, ремонти, проте це вже стало якимось регулярним трендом… У нас уже зараз удвічі менше запасів газу, ніж має бути, а в лютому взагалі багато хто з експертів прогнозує колапс, якщо не буде виправлено ситуацію», — сказала Діанова.

На її думку, замість того, щоб виправляти ситуацію, влада переслідує тих, хто намагається донести людям правду, як у ситуації з Віктором Медведчуком.

«Влада закриває лікарні, або тих же лікарів звільняють за власним бажанням, тому що людина неугодна, тому що вона чимось не подобається. І це те, про що говорив Медведчук, якщо сьогодні незаконними методами репресують такого видного політика, як він, завтра це може статися з кожним», — сказала Діанова.

Нагадаємо, Віктор Медведчук відкрито заявляв про кримінальне переслідування через критику непрофесіоналізму президента Володимира Зеленського та його команди, а також через його категоричну незгоду з тупиковим економічним курсом влади.

Наразі політик перебуває під слідством за двома кримінальними провадженнями. У травні 2021 року йому було пред'явлено підозру, а в жовтні — ще одну.

Спілкуючись із журналістами після судового засідання, яке відбулося 2 листопада, Віктор Медведчук заявив, що, на жаль, говорити про верховенство закону та справедливості в Україні поки що не доводиться, бо органи прокуратури продовжують фальсифікувати кримінальні справи, а суди перебувають під тиском влади.

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