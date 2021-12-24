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Політика

У 2022 році за програмою Зеленського модернізують пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ»

16:35 24 грудня 2021
У 2022 році за програмою Зеленського модернізують пункт пропуску «Ягодин&nbsp;— Дорогуськ»

Міністерству інфраструктури України буде передана функція утримання, модернізації та будівництва автомобільних пунктів пропуску на кордонах з іншими державами. Про це за підсумками форуму «Велике будівництво: дороги та мости» повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, якого цитує офіційна фейсбук-сторінка МІУ.

За словами Кубракова, наразі вже є політичне рішення з цього приводу.

«Це поширена практика у світі, коли одна державна інституція відповідає за усю систему прикордонної інфраструктури: як дороги, так і пункти пропуску», — пояснив міністр.

Таким чином, за його словами, Міністерство інфраструктури у 2022 році розширить мапу проєктів програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Наші ключові цілі на наступний рік — це модернізація МАПП «Ягодин — Дорогуськ», будівництво першої концесійної дороги Краковець — Львів — Броди — Рівне, а також оптимізація робіт з розвитку прикордонної інфраструктури у рамках «польського кредиту», — зазначив міністр.

Він також нагадав, у 2020−2021 роках у межах «Великого будівництва» вже було оновлено 350 км доріг державного значення, з яких 210,4 км — це дороги до кордону України та ЄС.

План до 2024 року передбачає оновлення ще близько 500 км доріг державного значення на кордонах.

У рамках розбудови доріг до пунктів пропуску наразі ключовими є: ремонт та перетворення на автобан дороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, а також будівництво концесійного автобану Краковець — Львів — Броди — Рівне.

У 2021 році триває модернізація на пунктах пропуску «Краківець — Корчова», «Шегині — Медика» та «Рава-Руська — Хребенне». Роботи на цих об’єктах проводяться за кошти так званого польського кредиту. З наступного року до цих проєктів доєднаються пункти пропуску «Ягодин — Дорогуськ», «Ужгород — Вишнє-Нємецьке» та «Чоп — Захонь».

Особлива увага приділена саме ПП «Ягодин — Дорогуськ», адже через нього здійснюється 40% усіх автомобільних вантажних перевезень в Україні, зазначили у МІУ.

Нагадаємо, за два останні роки в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» оновлено й побудовано понад 40% основної мережі доріг України.

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