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Політика

Порошенку не лишається нічого іншого, як заповнити інформпростір компроматом на Зеленського, — експерт

23:40 24 грудня 2021
Петро Порошенко

Петро Порошенко, котрого українське правосуддя звинувачує в державній зраді, пообіцяв не вестись на натяки з Офісу президента, а повернутись до України близько Різдва й доказати Зеленському, хто з них зрадник. Порошенко намагається зіграти «в Навального» чи у нього на руках — крупні козирі, з якими не страшно, навіть якщо його подадуть у розшук?

— Порошенко зараз лишається сам на сам із Зеленським і не має іншого виходу, ніж переходити до інформаційної атаки. Бо для нього все переходить в юридично-інформаційну площину. Причому інформаційна складова, можливо, буде грати більшу роль, ніж юридична. На його місці, з логіки інформаційних воєн, я спробував би перейти в атаку, вкидаючи факти, «плівки» тощо проти Зеленського. Але чи є в нього, що вкидати? Про «валізи компромату» ми чуємо з часів звільнення Марчука. Поки що ми такі «валізи» бачимо не часто. І чи є вони у Порошенка, побачимо найближчим часом,  — розказав «ФАКТАМ» виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

Про те, чому підозру пʼятому президенту України принесли «під ялинку», чим можна пояснити таку нелюбов між Зеленським та Порошенком та хто вийде переможцем у «війні з олігархами», читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Україну будуть змушувати до прямих переговорів з ОРДЛО й амністії бойовиків, — Вадим Денисенко».

Фото зі сторінки Петра Порошенка у Facebook

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