Те, що Захід цинічний і готовий видавати індульгенції на політичне свавілля щодо політичних опонентів, на сьогодні є одним із постулатів світової політики. Таку думку озвучив експерт Дмитро Джангіров на 112.ua.

«Однак подібна індульгенція аж ніяк не вічна, вона має свої тимчасові обмеження і, що головне! — може бути відібрана. А про це багато хто забуває», — заявив Джангіров.

За його словами, щоб не йти далеко в історичні екскурси епохи Лі Син Мана в Південній Кореї та Аугусто Піночета в Чилі, варто згадати про чинного прем'єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда Алі.

«У 2019 році він отримав Нобелівську премію миру і став улюбленцем Заходу, а 2021-го той же Захід звинувачує його у військових злочинах і вводить санкції проти «режиму Абія Алі», — зазначив експерт. За його словами, ефіопський прем'єр за два роки пройшов для Заходу «шлях «свій хлопець» — «свій сучий син» — «просто сукін син».

«Приблизно за той самий час такий самий політичний шлях пройшов і наш президент. Найяскравішим свідченням цього стали неприємні бесіди лідера України на нещодавньому саміті „Східного партнерства“ у Брюсселі», — вважає Джангіров.

Він нагадав про обговорення європейськими лідерами — канцлером ФРН Олафом Шольцом, президентом Франції Емануелем Макроном та генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом — у діалогах із Зеленським деескалації ситуації навколо Донбасу, розрядки в російсько-українських відносинах та стабілізації внутрішньополітичної.

«З-поміж інших „настійливих рекомендацій“ Володимиру Зеленському дуже несподівано довелося вислухати побажання не лише припинити позасудові репресії через механізм РНБО проти опозиційних ЗМІ та політиків, а й „відіграти назад“ ситуацію із закриттям близьких до ОПЗЖ телеканалів — „112“, „NewsOne“ та ZIK, а також сайтом Strana.ua», — зазначив Джангіров і додав, що ще одним меседжем стала рекомендація завершити очевидне політичне переслідування лідера ОПЗЖ — Віктора Медведчука.

«Так, справді, був момент, коли частина еліт Заходу в кращому разі — не помічали, у гіршому — підтримували атаку проти телеканалів, але ситуація змінилася, президент виявив повну політичну імпотенцію, а тому — на думку Заходу — настав час його «підбадьорити» , — вважає Джангіров.

На його думку, складна обстановка навколо України наочно продемонструвала «західним партнерам», що з боку Києва у переговорному процесі має брати участь людина, здатна вести конфіденційні переговори — починаючи від обміну полоненими/утримуваними особами, закінчуючи просуванням у тому чи іншому вигляді «формули Штанмайєра, яка, до речі, є експортним варіантом мирного плану Медведчука, — зазначив експерт і додав, що Банкова з подивом зіткнулася з новим типом «домашнього завдання» від європейських партнерів.

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