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Політика

У мережі показали «Велике будівництво» інноваційної Алеї Героїв у Сєвєродонецьку — ФОТО

12:12 27 грудня 2021
Інноваційна Алея Героїв у Сєвєродонецьку

У місті Сєвєродонецьк Луганської області розпочалося будівництво Алеї Героїв у парку ім. Губанова. Проєкт реалізують у рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» за кошти меценатів.

Фото виконання робіт опублікував у Facebook Юрій Голик.

Так, у меморіальному комплексі планують встановити інноваційні стели з фото героїв АТО, які загинули, захищаючи Україну. Вони будуть оснащені спеціальною підсвіткою, яка ніби «оживляє» зображення.

«Упевнений, що такі Алеї мають бути у кожному обласному центрі країни», — написав Голик. Він додав, що аналогічний проєкт уже реалізували раніше у Дніпрі. Це було зроблено ще у 2017 році командою голови ОДА Валентина Резніченка.

Алею Героїв у Сєвєродонецьку спроєктували ті ж фахівці, що й у Дніпрі. Це буде перший такий меморіальний проєкт у всій Луганській області.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві розпочалося будівництво меморіального комплексу «Бабин Яр», а наступного року буде завершене будівництво Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору.

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