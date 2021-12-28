Серед глав ОДА найобов’язковішим став Валентин Резніченко з Дніпра — 91% виконаних обіцянок

Найвищу результативність виконання обіцянок серед голів областей України показав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко. Про це свідчать дані рейтингу, складеного аналітичним порталом «Слово і Діло». На рахунку Резніченка — 91% виконаних обіцянок.

Наступним у рейтингу йде голова Донецької ОДА Павло Кириленко, який має 67% виконаних обіцянок. Трійку лідерів замикає Віталій Бунечко з Житомирської ОДА з 50%.

Загалом аналітики зафіксували 107 обіцянок, озвучених Резніченком, з яких виконано було 97 та 3 ще перебувають у стадії виконання. Лише 7 обіцянок глави області вважаються невиконаними.

У 2021 році більшість обіцянок стосувалися втілення проєктів програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Відповідно до річного звіту Дніпропетровської ОДА, в області було відремонтовано та збудовано близько 550 км доріг, з яких дороги державного значення склали 450 км.

Найбільш значущою подією цього року у дорожній сфері стало відкриття Південного обходу Дніпра. Це перша в історії Дніпра об'їзна дорога.

Також було відремонтовано близько 130 км місцевих доріг.

Окрім цього, в області було створено 500 нових місць для дітей у садках. Зокрема, нові садочки з'явилися у Покрові та Старих Кодаках.

Серед найбільших завершених об'єктів шкільної інфраструктури виділяється Маріїнська багатопрофільна гімназія № 33 у Дніпрі, де капітальний ремонт було проведено вперше за понад 150 років.

У 2021 році були також відкриті малі групові будинки для дітей, які залишилися без батьківської опіки. Вони з'явилися у Богданівці, Кам'янському, Петриківці, Покрові, Раївці та Солоному. Наступні будуються у Васильківці, Петрівці та Вакуловому.

У регіоні було відкрито також 9 стадіонів та 2 великі басейни — у Слобожанському та Нікополі. А у Кривому Розі розпочато реконструкцію легендарного стадіону «Металург».

Медична інфраструктура області поповнилася 16 сільськими амбулаторіями та 13 оновленими приймальними відділеннями опорних лікарень.

Загалом за програмою «Велике будівництво» в області було здано близько 100 об'єктів, а наступного року на розвиток інфраструктури закладено близько 4 млрд гривень.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що до кінця 2024 року в Україні в межах програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» планується завершити відновлення всіх 24 000 км доріг державного значення.

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