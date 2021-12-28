27.10 / 27.31 30.55 / 30.93
Київ: -6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Слуга народу» Ковальов купив телеканал у екс-нардепа Добродомова

12:05 28 грудня 2021
ковальов

Депутат Олексій Ковальов від «Слуги народу» став власником телеканалу. Після року переговорів «4 канал» було викуплено у колишнього народного депутата Дмитра Добродомова. Ковальов став одноосібним власником каналу, повідомляє Pavlovsky News.

Суму угоди сторони не розголошують. Аналогічно не розкривається обсяг майбутніх інвестицій.

Ковальов згадав, що бачить канал інформаційно-розважальним, але з випусками новин та з програмами про політику. Депутат підписав із менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику.

Нагадаємо, депутат Олексій Ковальов пройшов до Ради від партії «Слуга народу», хоча себе в анкеті вказав себе як безпартійного. До переїзду в Київ депутат проживав у Голій Пристані Херсонської області та був директором аграрного підприємства. У Раді нардеп входить до фінансового комітету, а саме до підкомітету з питань акцизів. Місяць тому депутат потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса.

Канал веде мовлення з квітня 2014 року, але раніше мав назву «Інтернет-радіостанція RTI». У 2017 році провів ребрендинг та перейменувався на «4 канал». Позиціонує себе як всеукраїнського інформаційного мовника.

Фото Олексій Ковальов/Facebook

260

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Торт Королівський

Представлено «Королівський» — оригінальний торт без борошна, що нагадує безе з горіхами та шоколадним кремом

Новий рік

У рік Тигра важливими будуть чотири кольори: у чому провести новорічну ніч

салат

Швидкий та смачний новорічний салат «Мірабелла» від Людмили Борщ: на підготовку йде не більше п'яти хвилин

газ

До 57,5 гривні за кубометр: постачальники оприлюднили тарифи на газ у січні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.