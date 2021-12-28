«Слуга народу» Ковальов купив телеканал у екс-нардепа Добродомова

Депутат Олексій Ковальов від «Слуги народу» став власником телеканалу. Після року переговорів «4 канал» було викуплено у колишнього народного депутата Дмитра Добродомова. Ковальов став одноосібним власником каналу, повідомляє Pavlovsky News.

Суму угоди сторони не розголошують. Аналогічно не розкривається обсяг майбутніх інвестицій.

Ковальов згадав, що бачить канал інформаційно-розважальним, але з випусками новин та з програмами про політику. Депутат підписав із менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику.

Нагадаємо, депутат Олексій Ковальов пройшов до Ради від партії «Слуга народу», хоча себе в анкеті вказав себе як безпартійного. До переїзду в Київ депутат проживав у Голій Пристані Херсонської області та був директором аграрного підприємства. У Раді нардеп входить до фінансового комітету, а саме до підкомітету з питань акцизів. Місяць тому депутат потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса.

Канал веде мовлення з квітня 2014 року, але раніше мав назву «Інтернет-радіостанція RTI». У 2017 році провів ребрендинг та перейменувався на «4 канал». Позиціонує себе як всеукраїнського інформаційного мовника.

Фото Олексій Ковальов/Facebook

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