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Політика

ГБР відкрило одразу дві справи проти ексзаступника очільника МВС Гогілашвілі, — Разумков

15:15 28 грудня 2021
Олександр Гогілашвілі

Щодо колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, якого звільнили після скандалу з поліцейськими, розпочато досудове розслідування.

Про це повідомив ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він зокрема виклав скани документів Держбюро розслідування та Офісу генерального прокурора.

«Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпосту у Донецькій області», — пише Разумков.

Нагадаємо, інцидент із колишнім заступником міністра стався на першому ж блокпості у Краматорську — поліцейські зажадали зупинити автомобіль, проте водій проїхав кілька метрів, а після зупинки Олександр Гогілашвілі почав погрожувати співробітникам правоохоронних органів зі словами: «Ви що, не бачите, хто я?»

Фото Олександра Гогілашвілі із соціальних мереж

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