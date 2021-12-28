Дедалі більша кількість українців виходять на акції протесту проти влади й антисоціальної політики, що проводиться нею під керівництвом міжнародних структур, яка, на думку протестувальників, спрямована на знищення країни під виглядом реформ. Про це на своїй сторінці у «Фейсбуці» написав економічний експерт Юрій Гаврилечко, коментуючи акцію протесту проти політики МВФ в Україні, що відбулася у вівторок, 28 грудня, в Києві.

«…Вже вдруге за місяць вийшли на протест українці, які не тільки бачать, а й уже добре відчули на собі всі принади економічної політики влади… спрямованої на знищення країни під соусом виконання рекомендацій різноманітних міжнародних структур: від афілійованих з Джорджем Соросом (привіт усім „реформаторам“ останніх років 20-ти) до МВФ (за Меморандумом з яким у нас уже „європейська“ ціна на газ, а в 2022 році такою буде ще й ціна на тепло та електроенергію, якщо нічого цьому не протиставити)», — написав експерт на своїй сторінці.

Він наголосив на збільшенні кількості учасників протестних акцій.

«Якщо кілька тижнів тому на протест вийшло до п'яти тисяч людей, то зараз кількість протестувальників подвоїлася! Зима вносить свої корективи. І сидіти в холоді та темряві мало кому хочеться. А саме таку ситуацію і організовує уряд, проводячи реформи та дотримуючись рекомендацій з-за кордону…» — прокоментував він.

Нагадаємо, 28 грудня під Офісом президента пройшла вже друга за останній час масова акція протесту з вимогою до влади розпочати реальну деолігархізацію та припинити співпрацю з МВФ.

Учасники акції обурені поведінкою влади, яка, на їхню думку, не виконала передвиборчих обіцянок, зокрема, не змогла забезпечити нову якість політики та гідне життя для кожного українця. Вони вважають, що за 2,5 роки Україна під керівництвом Міжнародного валютного фонду «остаточно потрапила в капкан олігархів». За їхніми словами, регулярні кредитні позички щодня погіршують зовнішнє та внутрішнє політичне, соціальне, фінансове становище України, а рекомендації МВФ набувають формату відвертого шантажу.

У зв’язку з цим активісти символічно «повісили» фігуру директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і «розстріляли» бізнесмена Джорджа Сороса.

Також протестувальники висунули низку вимог до президента Володимира Зеленського та влади загалом. Зокрема, вони закликали запровадити мораторій на підвищення комунальних тарифів та припинити розпродаж стратегічно важливих об'єктів економіки, а також вимагали розкрити зміст кредитних угод з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями, які, на думку протестувальників, становлять пряму загрозу існуванню держави та втягують країну у нову кабалу.

Нагадаємо, 16 грудня у Києві пройшов аналогічний мітинг у вигляді перформансу, під час якого протестували проти співпраці України з МВФ. Мітингувальники тоді вийшли під Кабмін і Верхову Раду, заявивши, що під тиском Фонду влада приймає антисоціальні закони, які нищать робочі місця та мале підприємництво, роблять нестерпним життя незаможних та пенсіонерів.

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