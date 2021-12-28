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Політика

Зеленський затвердив санкції проти «телеканалів Медведчука» та стратегію інформбезпеки України

22:36 28 грудня 2021
Президент Зеленський

Президент Зеленський ввів у дію санкції проти компаній та медіа, пов'язаних із підсанкціонним нардепом від «ОПЗЖ» Тарасом Козаком. Указ оприлюднений на офіційному інтернет-представництві глави держави.

Йдеться про компанії «Медіахолдинг «Новини», «Тайм Медіа» та «Телепростір».

Компанії, що потрапили під санкції, володіють телеканалами ZIK, NewsOne, 112 Україна, Перший незалежний і UkrLive.

Також затверджено Стратегію інформаційної безпеки України для протидії РФ.

Відповідно до документа, інформаційна політика Російської Федерації є загрозою не лише Україні, а й іншим демократичним державам, адже спецслужби держави-агресора намагаються посилити внутрішні суперечності в Україні та в інших демократичних державах.

«Технології гібридної війни проти України, що їх застосовує РФ, включаючи моделі та механізми інформаційного втручання, поширюються на інші держави, швидко адаптуючись до локальних контекстів та регуляторних політик», — йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський висловив упевненість у тому, що розслідування проти Віктора Медведчука не викликало особливого інтересу у суспільстві.

«Ми не бачимо резонансу щодо таких людей, як Медведчук… У цих питаннях із вугіллям, з торгівлею із сепаратистами нехай розбираються суд, правоохоронні органи», — сказав Зеленський.

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