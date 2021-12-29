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Політика

Експертка розповіла, чому Зеленському не можна зволікати зі звільненням Медведчука

11:18 29 грудня 2021
Медведчук

Брюссель та Вашингтон вимагають від Зеленського звільнити лідера опозиції Віктора Медведчука та припинити нагнітати істерію навколо Донбасу. Про це пише у своєму блозі на сайті 112 оглядачка Уляна Медвецька. На її думку, відносини України із Заходом багато в чому залежатимуть від вирішення «проблеми Медведчука».

Оглядачка нагадала про нещодавній саміт Східного партнерства у Брюсселі, де, як пише Медвецька, «європейські лідери порушили питання позасудової розправи над опозиційними ЗМІ в Україні та зажадали від Зеленського скасувати безмежні санкції РНБО, якими заблокували мовлення телеканалів „112 Україна“, а також незаконно закритого без рішення суду за годину після початку ефіру телеканалу „Перший Незалежний“, і зажадали припинити переслідування Медведчука».

Медвецька вважає, що на Заході дедалі голосніше критикують те, чим займається українська влада.

«Раніше в ООН випустили доповідь з прав людини в Україні, в якій зазначили, що закриття низки українських ЗМІ було незаконним та є проявом цензури. Там же ООН заявляє, що влада перешкоджає роботі опозиції, а напади на опозиційних діячів навмисне не розслідуються», — пише оглядачка. Вона впевнена, що " Зеленському терміново необхідно звільнити Медведчука". Аргументуючи свою точку зору, Медвецька пише, що «від цього залежить не лише відновлення діалогу з Росією, що дуже важливо для вирішення питання Донбасу та вирішення енергокризи. Від звільнення Медведчука вже залежать відносини України із Заходом». Адже, як вважає оглядачка, світ розуміє, що перебування опозиційного політика під домашнім арештом є політичною справою.

«Захід та Росія прямо говорять Зеленському, що питання Медведчука не розчиниться саме по собі, як на це сподівається Банкова. Брюссель і Москва будуть тиснути у цьому напрямку доти, доки влада в Києві не вгамує свої авторитарні апетити. І чим довше Зеленський зволікатиме зі звільненням Медведчука, тим більше шкоди він завдасть Україні», — цитує 112 Уляну Медвецьку.

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