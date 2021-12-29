«Велике будівництво»: Прилуки отримають відремонтовану об’їзну з новими мостами

На Чернігівщині на двокілометровій ділянці дороги Н-07 Київ-Суми-Юнаківка поблизу Прилук розпочалися роботи з реконструкції в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про це повідомляє Чернігівська ОДА.

«На відстані кілометра розташовані одразу дві штучні споруди: шляхопровід через залізницю і міст через річку Удай. Мостові роботи практично завершено. Наразі шляховики зміцнюють укоси земляного полотна», — йдеться у повідомленні.

Уздовж шляхопроводу продовжується зведення габіонів, щоб зміцнити круті схили. Облаштування схилів продовжується і біля мосту через Удай.

Після укріплювальних робіт підрядна організація зможе ремонтувати саму дорогу.

На час ремонту рух цією ділянкою дороги Н-07 Київ — Суми — Юнаківка закрито. Передбачено маршрути об'їзду.

За програмою «Велике будівництво» на Чернігівщині цього року вже відремонтовано 186 кілометрів доріг державного значення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував плани зробити за ініційованою ним програмою «Велике будівництво» 15 тисяч кілометрів доріг у найближчі два роки.

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