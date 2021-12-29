У другому турі виборів Зеленського та Порошенка готові підтримати по 50 відсотків виборців, — соцопитування

У разі виходу в другий тур президентських виборів чинний голова держави Володимир Зеленський, який нещодавно заявляв, що вирішуватиме питання про свою можливу участь у виборах «з сім'єю та дітьми», набрав би стільки ж голосів, як і п'ятий президент Петро Порошенко.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно із Фондом «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва.

Згідно з результатами соцопитування, якби президентські вибори проходили найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (17,5% усіх опитаних або 24% тих, хто візьме участь у виборах та визначився з вибором), на другому місці — Порошенко (11% та 16% відповідно).

Далі йдуть лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко (8% та 10%), Юрій Бойко з ОПЗЖ (7,5% та 9%) та екс-спікер парламенту Дмитро Разумков (7% та 9%).

«Зеленський у разі електорального суперництва у другому турі з Порошенком отримав би 23% голосів усіх опитаних або 50% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко — відповідно 23% та 50%», — йдеться у повідомленні.

Чинний президент набрав би більшість голосів виборців, якби зустрівся у другому турі з Юрієм Бойком: 26% усіх опитаних або 63% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме проти 17% та 37% відповідно. Схожа ситуація і у разі суперництва чинного президента з Тимошенко: 24% усіх опитаних або 53,5% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосуватиме, і 22% та 46,5% відповідно.

А за суперництва з Разумковим Зеленський би програв, отримавши 22% усіх опитаних або 44% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме проти 30% та 56% відповідно.

У разі виходу до другого туру Порошенка та Разумкова останній отримав би більшість голосів виборців — 33% усіх опитаних або 61% тих, хто візьме участь у виборах і визначився. Свої голоси п'ятому президентові віддали б відповідно 19% та 39%.

Дослідження проводилися з 17 по 22 грудня 2021 року методом інтерв'ю «віч-на-віч» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що становить доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% із ймовірністю 0,95.

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