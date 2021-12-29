«Велике будівництво» забезпечило зростання реального ВВП у 2021 році на рівні 2,6%
Внесок інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» мав вирішальний вплив на зростання реального ВВП у 2021 році. Про це повідомив керуючий партнер та старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар, спираючись на дослідження, проведене групою.
Економісти проаналізували динаміку розвитку галузей у кожному кварталі та зведену за рік. Вони дійшли висновку, що з прогнозного зростання реального ВВП у 2021 році на рівні 2,7% основна частина, а саме 2,6%, припадає на «Велике будівництво».
«Саме можливе зростання реального ВВП у поточному році +2,7 — 3,1% за різними сценаріями. Наша група більше нахиляється до нижнього значення. У будь-якому разі, хоч як це парадоксально звучить, частка „Великого будівництва“ у зростанні реального ВВП у 2021 році — левова», — констатує Кухар.
«Причини, чому так сталося, будуть обговорюватися у професійних колах ще довго, але головне видно нам уже зараз: якби не „Велике будівництво“, спад економіки в другому півріччі за рахунок зростання цін на енергоносії та зростання тінізації в очікуванні бізнесом майбутніх податкових посилень „притиснули б“ річну цифру зростання реального ВВП цього року майже до нуля», — уточнив він.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що програма «Велике будівництво» допомогла створити сотні тисяч робочих місць із конкурентними зарплатами, що захистило від безробіття під час пандемії.47
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