Закликали до миру та нормалізації відносин із сусідами: Кузьмін про причини закриття телеканалів

Протягом 2021 року в Україні було закрито п'ять опозиційних телеканалів, пов'язаних із ОПЗЖ та її лідером Віктором Медведчуком. Народний депутат, член партії ОПЗЖ Ренат Кузьмін у своєму телеграм-каналі висловив версію, що могло стати причиною цього. За словами нардепа, зовсім не критика чинної влади та президента Зеленського.

Кузьмін вважає, що Zik, NewsOne, «112 Україна», «Перший Незалежний» та UkrLive — це опозиційні телеканали, орієнтовані переважно на російськомовне населення країни.

За словами нардепа, вони представляли телеглядачам альтернативну, відмінну від офіційної точку зору, закликали до миру, до нормалізації відносин із сусідами та перегляду основних принципів внутрішньої та зовнішньої політики держави, критикували владу, розкривали її недоліки, боролися за права людини, свободу слова та рівність всіх перед законом.

Кузьмін написав, що за такі дії телеканали часом називали проросійськими. У зв'язку з цим нардеп нагадав про нещодавнє соцопитування КМІС, згідно з яким 40% населення України, як і раніше, добре ставляться до північного сусіда.

На думку Кузьміна, «і Порошенко, і Зеленський сповідують одну й ту саму ідеологію» .

«Вони переслідують одну й ту саму мету — перетворення України на «анти-Росію», — написав нардеп, називаючи її помилковою.

Він зазначив, що на цьому фоні влада пропонує Росії певні переговори та кроки щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому діє алогічно: «А посадити під домашній арешт Медведчука і зробити його заручником для переговорів із Путіним — це нормальній людині могло спасти на думку?» — пише Кузьмін.

На його думку, «така поведінка Зеленського — це і є відповідь Заходу на ультиматум Путіна щодо гарантій безпеки». Нардеп сумнівається, що після таких рішень у США, НАТО та Росії 10 та 12 січня 2022 року є предмет для обговорення.

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