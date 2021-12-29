Винні повинні понести покарання: Німченко про незаконне перебування Медведчука під домашнім арештом

Голова політради партії ОПЗЖ, народний депутат Віктор Медведчук незаконно перебуває під домашнім арештом понад шість місяців. Про це в ефірі «Першого Незалежного» нагадав його партійний соратник, народний депутат, екссуддя Конституційного суду Василь Німченко.

Нардеп повідомив про кримінально-процесуальні та інші законодавчі норми, згідно з якими «загальний термін обмеження людини в період досудового слідства щодо підозрюваного не може перевищувати загалом 6 місяців».

«А у нас що, гляньте, з травня. Не треба займатися вищою математикою, а знати прості арифметичні дії, що минув 6-місячний термін. І не треба заплющувати очі та ховати прокурорам голову», — заявив політик.

На думку Німченка, влада, знущаючись з Медведчука, намагається його виштовхати з України, щоб згодом мати можливість винести йому заочний вирок, який не буде оскаржений.

«Пам'ятайте, як це було по президенту, по п'ятому, ось цього вони хотіли — не вийде», — заявив нардеп, нагадавши про заявлену Медведчуком та його партією мету побудувати в Україні правову державу. «А те, що вони (влада. — Авт.) звинувачують незаконним чином, — за це відповідатимуть конкретні особи», — сказав Німченко.

Нардеп переконаний, що правоохоронні органи мають повернутися до дотримання Конституції та процесуально-кримінального законодавства.

«Це все, що необхідно і що вимагається від органу правопорядку та правоохоронних органів», — підсумував він.

Раніше народні депутати від ОПЗЖ Василь Німченко та Григорій Мамка заявили, що політичне переслідування владою Віктора Медведчука шляхом інспірування кримінальних справ за звинуваченням у скоєнні тяжких злочинів, пов'язаних з державною зрадою, порушенням законів та звичаїв війни, сприянні терористичній організації, триває з травня 2021 року та має ознаки масштабної спланованої кампанії, спрямованої боротьби з політичними опонентами. Парламентарі нагадали про те, що 13 травня 2021 року Медведчука помістили під домашній арешт у одній справі на 5 місяців і 17 днів, а потім порушили нову, так звану «вугільну справу», в якій політика «запідозрили» у держзраді та сприянні терористичній організації через закупівлі державними компаніями вугілля з ОРДЛО. Наразі Медведчук перебуває під домашнім арештом до 14 січня 2022 року.

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter