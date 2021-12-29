Українцям обмежили можливість вибору місця проживання: кого це стосується

На фоні нарощування російських військ поблизу українського кордону Кабінет міністрів затвердив порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, де діє військовий стан, повідомляє УНІАН.

Так, заборона або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб запроваджується військовим командуванням на підставі указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та полягає у забороні декларування (реєстрації) місця перебування чи проживання осіб на території, на якій діє військовий стан, зняття з оголошеного (зареєстрованого) місця перебування або місця проживання осіб на території, де діє військовий стан.

Водночас, обмеження не діють щодо зняття з оголошеного (зареєстрованого) місця перебування або місця проживання осіб у разі одночасного декларування (реєстрації) місця перебування або місця проживання осіб на території, на якій військовий стан не введений.

Військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх створення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим, органів місцевого самоврядування приймає рішення щодо запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб. Це рішення негайно доводиться до відома населення через ЗМІ.

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