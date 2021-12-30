П'ятий президент України Петро Порошенко виїхав із країни, бо боїться відповідальності за свої дії на посаді глави держави. Таку думку телеканалу 112.ua озвучив керівник молодіжного крила ОПЗЖ Артем Марчевський.



Політик нагадав, що останнім часом на Віктора Медведчука відкрито вже другу справу, проте він залишається у країні та обстоює свої інтереси.



«Порошенко поїхав, підозра не була вручена, автомобіль поїхав, ми всі з вами чули, як він кричав на водія… Є два приклади — це Медведчук та Порошенко, які проходять фігурантами по одній справі. Тільки у Медведчука це вже друга справа. І він ні від першої, ні від другої не втік, він ходить на суд, доводить свою невинність і відстоює свою правоту… А є Порошенко, який одразу сів і поїхав до аеропорту, купив квиток і полетів спочатку до Стамбула нібито для зустрічі з Константинопільським патріархом, потім зі Стамбула до Польщі. З ким там зустрічається Порошенко — одному Богу відомо. Насправді, я думаю, що він веде переговори з європейськими лобістами для того, щоб його тут не посадили», — заявив Марчевський.

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