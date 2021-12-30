27.11 / 27.32 30.52 / 30.92
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Порошенко та Медведчук проходять по одній справі. Але один поїхав, а другий бореться», — Марчевський

12:54 30 грудня 2021
Медведчук та Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко виїхав із країни, бо боїться відповідальності за свої дії на посаді глави держави. Таку думку телеканалу 112.ua озвучив керівник молодіжного крила ОПЗЖ Артем Марчевський.

Політик нагадав, що останнім часом на Віктора Медведчука відкрито вже другу справу, проте він залишається у країні та обстоює свої інтереси.

«Порошенко поїхав, підозра не була вручена, автомобіль поїхав, ми всі з вами чули, як він кричав на водія… Є два приклади — це Медведчук та Порошенко, які проходять фігурантами по одній справі. Тільки у Медведчука це вже друга справа. І він ні від першої, ні від другої не втік, він ходить на суд, доводить свою невинність і відстоює свою правоту… А є Порошенко, який одразу сів і поїхав до аеропорту, купив квиток і полетів спочатку до Стамбула нібито для зустрічі з Константинопільським патріархом, потім зі Стамбула до Польщі. З ким там зустрічається Порошенко — одному Богу відомо. Насправді, я думаю, що він веде переговори з європейськими лобістами для того, щоб його тут не посадили», — заявив Марчевський.

12

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Зимова казка»

Просто «бомба»: Людмила Борщ запропонувала новорічний салат «Зимова казка» — такий смачний, що у захваті будуть навіть найпримхливіші гості

Газовий котел

З 1 січня всім українцям перерахують розмір абонплати за газ

газ

До 57,5 гривні за кубометр: постачальники оприлюднили тарифи на газ у січні

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій з 1 січня: хто отримуватиме не менше 10 340 грн на місяць

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.