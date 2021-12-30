Медведчук потрапив до ТОП-5 найвпливовіших політиків: експертка назвала причини

Політична експертка Світлана Кушнір у своєму блозі для сайту «Кореспондент» проаналізувала рейтинги політиків, які ЗМІ традиційно складають наприкінці року.

Експерт звернула увагу на 1-е місце рейтингу «Вістей», яке посідає Андрій Єрмак.

«Справді, Єрмак має величезний вплив на Зеленського. Також Єрмак ухвалює кадрові рішення, контролює аналітичний напрямок. З іншого боку, історія України бачила вже чимало таких прикладів, коли впливова людина-посада відразу позбавлялася всього, варто було лише першій особі підписати указ про її звільнення», — написала Кушнір.

Друге місце рейтингу, яке посідає Володимир Зеленський, Кушнір пояснила тим, що протягом року президент «не зміг повноцінно підпорядкувати собі Закарпаття та Київ», а також війною з великим бізнесом, у яку його втягнув Офіс.

Третє місце Коломойського у рейтингу Кушнір пояснила зростанням капіталу олігарха, який, як пише експертка, збільшився «до $ 1,4 млрд завдяки літньому зростанню цін на сировину». На думку експертки, Коломойського не торкнеться законопроєкт № 5600, тому що до нього не включили норму про підвищення ренти на марганцеву руду.

Рінат Ахметов посідає 4-е місце, він примножив свої статки з 7,2 млрд дол. до майже 10,6 млрд дол., насамперед завдяки зростанню цін на залізну руду на зовнішніх ринках.

«Під кінець року ЗМІ, що належать бізнесмену, змінили редакційну політику зі схвалення та нейтралітету на критику Зеленського та його команди», — нагадала Кушнір.

На 5-му місці Віктор Медведчук. За словами Кушнір, попри боротьбу влади з політиком, він входить до топ-10 у всіх рейтингах ЗМІ.

«Навіть під домашнім арештом Медведчук залишається дуже активним і у політиці, і у медіа. Він має велику довіру жителів південного сходу, контролює „канонічний“ канал зв'язку між Києвом і Москвою. Рано чи пізно Україна буде змушена піти на прямий діалог з Росією — і з політичних, і з економічних, і з енергетичних питань. А „розморожування“ переговорного процесу можливе виключно зі схвалення Медведчука, який залишається єдиним з українських топполітиків, який є близьким другом російського президента Володимира Путіна», — пише Кушнір.

До рейтингу впливу за № 6 потрапила РНБО, яка регулярно вводить санкції. На думку Кушнір, «РНБО відверто порушує закон, але чим далі, тим ефективність санкцій слабшає, а тим часом як бумеранг вони обіцяють Зеленському і компанії чималі проблеми».

7-е місце у рейтингу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля експертка пояснила відсутністю політичних амбіцій у чиновника, що влаштовує Зеленського та ОП.

Дмитро Разумков опинився на 8-му місці. Кушнір назвала туманними подальші перспективи політика, який втратив високу посаду.

На 9-му місці рейтингу заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який курирує регіональну політику, призначення голів ОДА та «Велике будівництво». А голова Мінцифри Михайло Федоров, який досяг успіху у створенні «держави у смартфоні» і готується у 2023 році до перепису населення, замикає десятку впливових українських політиків.

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