В Офісі президента України наполягають, що резонансна операція щодо «вагнерівців» ніколи не заперечувалася, але тепер, після виходу розслідування групи Bellingcat, справа обростає «бездоказними історіями». Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк .

«Жодна держава ніколи не дозволяє собі в повному обсязі публічно обговорювати секретні операції… В тому чи іншому вигляді операція визнавалася нами завжди — тією мірою, якою можна було допускати державі. Питання у змістовній частині цієї операції, у контропераціях, в участі у цій операції третіх країн тощо. Тільки жодні фундаментальні звинувачення, на яких будувалася спочатку історія про „вагнерівців“, не підтвердилися в тому обсязі, як рік тому про це говорили. Усе», — заявив Подоляк.

Радник голови Офісу президента звертає увагу, що розслідування коментують не ті особи, на яких попередньо розраховували. «З медійного простору зник ньюсмейкер Христо Грозєв…, спікерами з „вагнергейту“ знову виявилися наші ангажовані громадяни, які розповідають свої бездоказові історії», — підсумував він.

Про те, що думають в Офісі президента за підсумками половини каденції Володимира Зеленського, читайте в інтерв'ю Михайла Подоляка «Зеленський розпочав хрестовий похід проти олігархів, які недооцінюють його вольові якості».

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