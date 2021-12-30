Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на запитання про особисту помічницю президента Володимира Зеленського, Марію Левченко — дружину колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» він, відповідаючи на запитання журналістки і про російське громадянство Гогілашвілі, і про те, що його дружина була присутня на засіданнях, де обговорювалися питання, пов'язані з держтаємницею, сказав: «Марія Валентинівна Левченко не допущена до держтаємниці і вона не присутня на нарадах такого роду. Тут точно немає жодних регламентних порушень. Левченко — особистий асистент Володимира Зеленського ще з часів «Кварталу». Вона займається його робочим графіком.

За його словами, Гогілашвілі оформив відмову від російського громадянства ще до свого призначення замом міністра.

«Чому Левченко отримує зарплату у „Кварталі“?» — поцікавилася журналістка.

«Зараз вона вже працевлаштована в Офісі, щоб зняти двозначність», — відповів Подоляк.

Повний текст інтерв'ю «Михайло Подоляк: «Зеленський розпочав хрестовий похід проти олігархів, які недооцінюють його вольові якості» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Марії Левченко із соціальних мереж

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