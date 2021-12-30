27.13 / 27.36 30.54 / 30.96
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Вже працевлаштована в ОП», — Подоляк про особисту помічницю Зеленського

17:44 30 грудня 2021
Марія Левченко

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на запитання про особисту помічницю президента Володимира Зеленського, Марію Левченко — дружину колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» він, відповідаючи на запитання журналістки і про російське громадянство Гогілашвілі, і про те, що його дружина була присутня на засіданнях, де обговорювалися питання, пов'язані з держтаємницею, сказав: «Марія Валентинівна Левченко не допущена до держтаємниці і вона не присутня на нарадах такого роду. Тут точно немає жодних регламентних порушень. Левченко — особистий асистент Володимира Зеленського ще з часів «Кварталу». Вона займається його робочим графіком.

За його словами, Гогілашвілі оформив відмову від російського громадянства ще до свого призначення замом міністра.

«Чому Левченко отримує зарплату у „Кварталі“?» — поцікавилася журналістка.

«Зараз вона вже працевлаштована в Офісі, щоб зняти двозначність», — відповів Подоляк.

Повний текст інтерв'ю «Михайло Подоляк: «Зеленський розпочав хрестовий похід проти олігархів, які недооцінюють його вольові якості» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Марії Левченко із соціальних мереж

301

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Зимова казка»

Просто «бомба»: Людмила Борщ запропонувала новорічний салат «Зимова казка» — такий смачний, що у захваті будуть навіть найпримхливіші гості

Газовий котел

З 1 січня всім українцям перерахують розмір абонплати за газ

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій з 1 січня: хто отримуватиме не менше 10 340 грн на місяць

газ

До 57,5 гривні за кубометр: постачальники оприлюднили тарифи на газ у січні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.