Медведчук назвав «розправою» санкції РНБО проти опозиційних каналів в Україні

Голова політради української партії ОПЗЖ, народний депутат Віктор Медведчук назвав злочинним запровадження санкцій проти телеканалів «Перший Незалежний» та UkrLive. Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

«П'ять закритих телеканалів за рік — особлива характеристика для будь-якої влади. Ніхто цей рекорд не поб'є. Право на мовлення може бути відкликане лише через наглядовий орган та за рішенням суду. Це — розправа. Вчорашні канали закриті незаконно внаслідок злочинних дій влади», — заявив Медведчук.

Нагадаємо, 28 грудня Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо накладення санкцій на три компанії: медіахолдинг «Новини» депутата Верховної ради від ОПЗЖ Тараса Козака, до якого входять опозиційні канали «112 Україна», «Ньюсван» та «Зік «, ТОВ «Тайм медіа», тобто телеканал «Перший незалежний», ТОВ «Телепростір» — телеканал «Укрлайв». Останні два належать депутату Ради від ОПЗЖ Нестору Шуфричу. Заходи запроваджено на п'ять років та фактично є забороною роботи телеканалів. Українські провайдери вже почали блокувати їхнє мовлення.

А у лютому поточного року Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування до телеканалів «112 Україна», «Ньюсван» та «Зік» санкцій терміном на п'ять років. Телеканали тоді заявили, що вважають указ політичною розправою, а партія ОПЗЖ назвала його актом узурпації влади. Після закриття каналів журналісти створили новий канал — «Перший незалежний». Він розпочав мовлення 26 лютого. За вказівкою влади, через годину після початку ефіру провайдери відключили супутникове мовлення.

9 листопада Господарський суд Києва задовольнив позов про незаконність відключення телеканалу «Перший незалежний» та дозволив відновити його супутникове мовлення.

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