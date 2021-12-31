Перейменування котлети по-київськи та привітання з 2222 роком: найкращі ляпи політиків та чиновників у році, що минає (фото, відео)

Політики, мабуть, втомившись до кінця року, останнім часом відрізняються оригінальними заявами.

Добірку перлів оприлюднили автори програми Секретні матеріали .

З новорічних — чудовий календар від мера столиці Віталія Кличка. На … 2222-й рік. Тепер його можна завантажити — столичний міський голова опублікував відповідне посилання. Мабуть, «на прохання трудящих».

А ще Віталій Кличко, розповідаючи про роботу комунальників, повідомив, що вони готові засипати дороги… снігом.

Двічі на продуктовій темі у році, що минає, відзначився «слуга народу» Микола Тищенко, який назвав котлету по-київськи «мітболом по-київськи». Нардеп стверджував, що мітбол — українське слово. Хоча насправді це калька з англійського слова meatball (м'ясна кулька).

Масу емоцій викликала ще одна його заява — про ціни на яловичину та інші продукти. Миколі Тищенку вдається купувати м'ясо за «50−70 гривень». До речі, нещодавно дружина президента Володимира Зеленського Олена розповіла, що купує чудову скумбрію за 8 гривень за кілограм. Щоправда, пізніше уточнила, що обмовилася — йшлося про вартість кілограма риби.

Були й інші скандальні ситуації політичного «забарвлення». Так, у Раді довго обговорювали слова «слуги народу» Галини Третьякової, яка, коментуючи смерть нардепа Антона Полякова, заявляла у внутрішньому чаті, мовляв, добре — на одного ворога менше.

Фото з Pixabay

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