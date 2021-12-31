Медведчук не злякався санкцій, політтиску, кримінальних справ: Бурміч про невинуватість політика

Лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук вже понад пів року перебуває під домашнім арештом. Весь цей час він піддається політичному тиску та кримінальному переслідуванню, він зазнав значних матеріальних втрат у результаті незаконних позасудових санкцій, але, незважаючи на все це, залишився в Україні, щоб доводити свою невинуватість та відстоювати свої принципи. Про це заявив народний депутат від ОПЗЖ Анатолій Бурміч в ефірі телеканалу «Перший Незалежний».

Парламентарій підкреслив, що одна з основних причин того, що Віктор Медведчук зараз зазнає кримінального та політичного переслідування, — це стрімке зростання рейтингів як самого політика, так і партії, тому що пропонований ним курс кардинально відрізняється від курсу чинної влади.

«У Медведчука інший абсолютно курс — це відмова від НАТО, нейтральна держава, мир на Донбасі, мир із сусідами, розвиток економіки, побудова правової держави і так далі», — сказав Бурміч.

На його думку, підтвердженням того, що для Медведчука першорядним завданням є той факт, що ні суттєві матеріальні втрати, ні численні суди, ні обмеження волі — ніщо не змусило Віктора Медведчука залишити країну та відмовитись від своїх принципів.

«Тим, що Медведчук нікуди не поїхав, а залишився тут і фактично заарештований, втратив багато грошей на сьогодні через ці санкції, він показав, що бореться за інший курс країни, за розвиток країни і за ту ідею, яку він несе, він готовий страждати за це», — переконаний нардеп.

Щодо оголошення підозри експрезиденту України Петру Порошенку, то Бурміч припустив наявність певної домовленості влади з лідером «ЄС», щоб був формальний привід залишити Медведчука під домашнім арештом.

«Я не виключаю, що є домовленість із Порошенком: мовляв, ти тікай, а ми скажемо Віктору Володимировичу, що, якщо його поплічник втік, значить, є вина, сиди далі. Вони мають додаткову мотивацію тримати Медведчука під вартою, ось у чому справа», — вважає парламентарій.

Крім того, наголосив нардеп, Україна стрімкими темпами перетворюється на позаправову державу, тому що чинна влада підмінила всю правоохоронну вертикаль санкціями РНБО.

«Вони прибрали правоохоронні органи, прибрали судову систему та почали брати на себе невластиві функції, тобто ми будуємо не правову державу, і ми будуємо диктатуру, бо всі рішення РНБО підписує президент. Він узяв на себе і правоохоронну систему, і судову гілку влади. То хто він — цар, диктатор чи все-таки обраний людьми?» — запитав Анатолій Бурміч.

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter