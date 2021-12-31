Після розмови з Путіним Байден вирішив поспілкуватися із Зеленським

Президент США Джо Байден планує у неділю, 2 січня, провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, щоб у т.ч. розповісти про результати спілкування з російським лідером Володимиром Путіним.

Так, за словами Байдена, він під час телефонної розмови ясно дав зрозуміти Володимиру Путіну, що Росія не може вторгатися на територію України.

Крім того, Байден планує підтвердити підтримку США суверенітету/територіальної цілісності України, обговорити нарощування військової могутності Росії на кордонах України та повідомити про нові дипломатичні переговори, покликані допомогти знизити регіональну напруженість, повідомив кореспондент Associated Press у Білому домі.

У свою чергу, сам Володимир Зеленський у соцмережі написав, що майбутні консультації стануть підтвердженням вірності принципу «нічого про Україну без України».

«Запланували у неділю чергові переговори з президентом США, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки в Європі» , — написав Зеленський.

Нагадаємо, легендарний комбат «Правого сектора» Дмитро Ярош вважає, що російський агресор готується до вторгнення в Україну вже наприкінці січня — на початку лютого.

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