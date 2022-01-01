У Києві відбулась смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери

Увечері 1 січня в Києві відбулася смолоскипна хода на честь 113-річчя від дня народження лідера ОУН Степана Бандери.

Учасники заходу, який традиційно щороку організує Всеукраїнське об'єднання «Свобода», зібралися у парку імені Тараса Шевченка, передає УНІАН.

У марші брали участь близько 1 тисячі людей.

Маршрут ходи пролягав вулицею Володимирською, бульваром Тараса Шевченка, Хрещатиком та Майданом Незалежності, а потім до Офісу президента України. Попри очікування кремлівських та прокремлівських ЗМІ, марш пройшов мирно і завершився біля Офісу президента Володимира Зеленського молебнем за упокій душі Бандери. Там же відбулося віче, на якому активісти звернулися до глави держави із проханням надати звання Героя України діячеві УПА Мирославу Симчичу.

Нагадаємо, 30 червня 1941 року було проголошено Акт поновлення Української держави, авторами якого були Степан Бандера та Ярослав Стецько. У тому ж році Бандеру помістили під домашній арешт, а потім відправили до берлінської в'язниці. Звідти — до концтабору Заксенгаузен. Звільнили його у вересні 1944-го та запропонували очолити у тилу Червоної армії антирадянський збройний рух, але він відмовився. 1959-го в Мюнхені в Німеччині Бандеру застрелив агент радянського КДБ.

У незалежній Україні у 2010 році Бандері було присвоєно звання Героя України, проте пізніше це рішення скасували.

День народження політика зазвичай відзначають смолоскипними ходами — минулими роками вони пройшли як у Києві, так і в інших великих містах України.

Фото: УНІАН

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