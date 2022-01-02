Прямі переговори з терористами із ОРДЛО — це те, до чого намагаються підштовхнути Україну міжнародні гравці. Але роблять це тактично й завуальованими натяками. Дещо прямолінійніше діє Путін, вказуючи Заходу, що робити з Україною. І у Володимира Зеленського є вибір — піддатись на умовляння перед «дорогою на Ростов» чи досидіти президентську каденцію.

— Підтвердилось моє припущення ще при «воцарінні» Володимира Олександровича, що єдиною червоною лінією для нього може бути виключно зміна європейського вектора. Тобто тільки шлях Януковича може привести до передчасного припинення його каденції, тільки якщо він буде намагатись домовитись про щось з Путіним. Через що можуть організувати новий Майдан, — стверджує Віктор Бобиренко, політолог, керівник експертної групи «Бюро аналізу політики».

Попри значну перевагу в голосах виборців, яку отримали Зеленський та «слуги», їхні виборці — не ті люди, що творять історію, вони вирішують долю країни тільки на виборах. Серед тих же, кому не до вподоби ця команда разом з її лідером, — пасіонарії, готові організувати новий Майдан. І хоч їх мало — саме вони не дають президенту збитися на манівці: «З цим Зеленський рахується. І ми бачимо, що червоні лінії перейдено не було, як би ми не переживали, — наголошує Бобиренко, нагадуючи, що рік тому, коли Зеленський спробував наблизитись до червоної лінії, його рейтинг загрозливо похитнувся, а протестні настрої зросли. Щоб виправити ситуацію, довелось президенту перестати „бачити мир в очах Путіна“: — Показово „розфарбувався в Рембо“ і став таким ура-патріотом».

Більше про червоні лінії, котрі повинні бути у кожного президента, про «зради» й зашквари року в Україні, а також про те, чому Росія знову стає геополітичним гравцем, — в інтервʼю політолога «ФАКТАМ»: В команді президента усвідомлюють, що без Зеленського вони ніхто, — Віктор Бобиренко

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