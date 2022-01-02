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Політика

Проблема року: Росія знову стає геополітичним гравцем, — політолог

17:05 2 січня 2022
Путін

Володимир Путін не тільки вказує НАТО, куди йому йти, але й прямо погрожує застосуванням своїх «контрзагроз» у разі несприйняття Альянсом його пропозицій.

— Росія — джерело міжнародних проблем. Крім газу, вона стала продавати й свої послуги з «вирішення проблем». Згадаймо, як рекетири ранніх 90-х приходили до бариги: «Або ми спалимо твій ларьок, або ми — твоя «криша». І так само зараз Путін погрожує — не тільки Україні, Україна тут як той кіоск. Це погроза Європі та світові, це і газові війни. У Путіна зрозуміли, що вони можуть продавати право на безпеку, що вони «обілечують» Європу і кажуть: «А інакше жахнем». І, на жаль, продовження цієї тактики, яку Путін намацав, буде не тільки 2022 року, а й далі в найближчі роки, — прогнозує Віктор Бобиренко, політолог, керівник експертної групи «Бюро аналізу політики».

Знову «вибитись в люди» Росії допомагає авторитет — але не здобутий шляхом поступу до громадянськго суспільства та добрими справами. Це кримінальний авторитет — вона грає роль «безпредєльщика», вона виклик і проблема року. Через неї «тьмяніють» навіть такі проблеми, як загроза війни в Азії, де на боці Тайваню проти континентального Китаю можуть виступити США, вважає Бобиренко.

У 2021 році сталась ще одна подія — прихід Байдена. Хоч він і полишив Афганістан талібам, та свою політику позиціонує в гуртуванні західного світу в боротьбі з авторитарними режимами.

Про інші події року у світі та Україні, про те, чому Зеленський перестав «бачити мир в очах Путіна», та про те, хто винен, що президенти України й США не дружать, читайте в інтервʼю політолога «ФАКТАМ»: В команді президента усвідомлюють, що без Зеленського вони ніхто, — Віктор Бобиренко

Фото: kremlin.ru

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