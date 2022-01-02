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Політика

Стала відома дата телефонної розмови Байдена та Зеленського

19:07 2 січня 2022
байден зелений

Через дві доби після телефонної розмови президентів США та Росії американський лідер зателефонує й українському президентові. Телефонні переговори Джо Байдена та Володимира Зеленського призначено на вечір 2 січня. Про це повідомив речник Зеленського Сергій Нікіфоров.

Розмова відбудеться після 22.00 за Києвом. Байден пообіцяв розповісти про підсумки переговорів з Путіним, підтвердити підтримку України, обговорити нарощування військової могутності РФ на українському кордоні та про нові дипломатичні переговори РФ та США.

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Дипломатичне врегулювання включатиме російсько-американські переговори в Женеві 9−10 січня, засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі 12 січня, зустріч сторін в ОБСЄ 13 січня.

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Фото facebook.com/POTUS, president.gov.ua

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