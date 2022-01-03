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Політика

«Петя спить, Нора позіхає»: у мережі викликало ажіотаж перше фото Зеленського у новому році з тренування

15:06 3 січня 2022
зеленський

Президент Володимир Зеленський показав у соцмережах своє перше спортивне фото у 2022 році. Глава держави активно проводить час у спортзалі та розважає двох своїх собак — цвергшнауцера Петю та швейцарську вівчарку Нору.

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«Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку!» — побажав Зеленський

Армія підписників Зеленського розділилася. Багато хто хвалить голову держави за те, що стежить за собою, не забуває про спорт.

Іншим здається, що Зеленський ніяк не вийде із ролі актора. Людину на посаді президента традиційно прийнято хвалити не за міцні м'язи, а за політичні успіхи.


Коли в коментарях з'явився соратник Зеленського Жан Беленюк, він спробував розвинути жарт про те, що пса Петю звуть як п'ятого президента Петра Порошенка. Каламбур «зайшов» не всім користувачам

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Нагадаємо, після виборів у 2019 році Олена Зеленська розповідала, що разом з їхньою родиною в будинку живуть двоє собак, нервовий папуга, рибка та морська свинка.

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