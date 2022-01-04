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Політика

За програмою Зеленського відремонтували дорогу М-26 між кордонами з двома країнами ЄС

11:58 4 січня 2022
дорога

У Закарпатській області завершився ремонт одразу кількох ділянок на дорозі міжнародного значення М-26 Вилок — Неветленфолу — КПП «Дяково».

Як повідомляє Закарпатська ОДА, відновлення стратегічного автошляху до КПП на кордонах з Угорщиною та Румунією провели в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Упродовж 2021 року тут влаштували 5,6 км нижнього шару покриття з крупнозернистого асфальтобетону та стільки ж кілометрів верхнього шару дорожнього одягу зі щебенево-мастикового асфальтобетону», — йдеться у повідомленні.

Загальна протяжність автошляху міжнародного значення М-26 становить 37,3 км.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що усього за 2021 рік в межах ініційованої ним програми «Велике будівництво» відновили та побудували понад 7 тис. км доріг різного значення по всій країні.

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