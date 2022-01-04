Цинізм заради піару: Ареф'єв про заяву омбудсмена Денисової про ув'язнену в ОРДО

Голова Київської міської організації молодіжного крила ОПЗЖ Сергій Ареф'єв вважає цинізмом заради піару заяву омбудсмена Людмили Денісової про ув'язнену в ОРДО Наталю Стаценко. В ефірі «Першого Незалежного» політик пояснив свою заяву тим, що рік тому жінку з полону міг звільнити Віктор Медведчук.

«Це максимальний цинізм, який використовує наш омбудсмен. Якщо вже хотіла на цьому пропіаритися, то замість писанини — не заважайте Віктору Володимировичу закінчити розпочатий процес та повернути українців додому до українських родин», — сказав Ареф'єв.

За його словами, заява омбудсмена виглядає як створення інформаційного приводу. Політик наголосив, що владі потрібно показувати свою зацікавленість у поверненні людей із в'язниць на непідконтрольній території не постами у соцмережах, а реальними діями.

«Це закінчиться постом, але дій зі звільнення не буде… Замість того, щоб забрати людей і повернути до родин на територію України, вони (влада. — Авт.) спочатку заважають, а потім піаряться», — сказав Ареф'єв.

Нагадаємо, 1 січня 2022 року уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова написала у своєму телеграм-каналі про стан здоров'я лікарки Наталії Стаценко, яку утримують бойовики через підозри у шпигунстві на користь України. Омбудсмен звернулася до них із закликом звільнити Стаценко з полону.

За даними ЗМІ, в ОРДО ще на початку 2021 року були готові в односторонньому порядку повернути Україні чотирьох жінок, які кілька років перебувають там у в'язницях. Про їхнє звільнення домовився Віктор Медведчук, але процес обміну влада не педалює. У жовтні 2021 року в ОРЛО заявили про готовність повернути в Україну за посередництва Віктора Медведчука ще трьох жінок.

З 2014 року за посередництвом Медведчука в Україну з полону в ОРДЛО повернулися понад півтори тисячі українців.

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