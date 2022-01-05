Президент Володимир Зеленський оцінив результати ініційованої ним програми «Велике будівництво», проїхавши на авто від Києва до Буковеля — понад 700 км трас через 5 областей. Про це голова держави повідомляє у фейсбуці.

«Можу з упевненістю сказати, що бачу результат „Великого будівництва“. Це один з проявів турботи й поваги держави до своїх громадян — українці гідні їздити хорошими дорогами, не нервувати, а насолоджуватися красою рідної країни», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент визнав, що ще не все зроблено та не всі дороги в ідеальному стані. Але запевнив, що не зупиниться, допоки всі дороги в Україні не будуть відремонтовані.

Зокрема, на трасі М-06 Київ — Чоп у наступні роки будуть оновлені найкритичніші ділянки. Цього року робота розпочнеться з реконструкції обходу Житомира.



А з 329 км маршруту Дубно — Буковель залишилось оновити 20 км. Це чотири окремі ділянки, ремонт яких розпочнеться навесні й цьогоріч завершиться.

Буде зроблений також під'їзд до Рогатина, який перебуває у жахливому стані.

«Завдяки „Великому будівництву“ подорожі Україною стають безпечнішими та зручнішими. І незабаром українці зможуть легко й приємно дістатися власним автомобілем і до гірськолижних курортів Карпат, і до узбережжя Чорного чи Азовського моря. Більше мандрувати й досліджувати нашу чудову країну, адже Україна того варта!» — зазначив президент.

Нагадаємо, що за два роки у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Україні оновили понад 40% основної дорожньої мережі.

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter