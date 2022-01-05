«Має бути записано у Конституції раз і назавжди»: Медведчук про закріплення позаблокового статусу України

Позаблоковий статус України треба раз і назавжди закріпити у Конституції. Насамперед це буде вигідно для самої України. Про це заявив голова політради партії ОПЗЖ, народний депутат Віктор Медведчук у коментарі «Першому Незалежному».

«Це має бути політика держави. І ось замість того, щоб вносити до Конституції курс євроінтеграції та курс у НАТО, хоча він внесений не в ту статтю і не там, де треба, тому що він внесений до тих статей, які стали просто черговими, тому що треба це було вносити до Конституції. Перший розділ, це стратегічний курс розвитку. Його викладено повністю у першому розділі. Але перший розділ для того, щоб зробити, треба 300 голосів, потім референдум», — сказав він.

За його словами, «люди розуміли, що це нереально, такі зміни до Конституції не можна здійснити. Для піар-ходу Порошенко провів зовсім інший варіант внесення змін до Конституції».

«У Конституції має бути записано раз і назавжди, що ми є позаблоковою державою. Це вигідно для України, насамперед для України. І питання від того, що так, якби ми були членами НАТО, нас би захищали, все інше — ну, це від лукавого. Ніхто б нас не боронив. І потім, а навіщо нам, щоби нас захищали? Може, треба робити так, щоб не було потреби нас захищати, га? Тобто вчинити, як я говорю, по-простому, а не складними заходами через п'ять ходів з відгалуженням спочатку вліво, вправо, потім прямо, назад і знову вперед, а просто створювати такі умови, жити так із сусідами, щоб не виникало потреб, щоб за нас хтось воював. Не треба воювати. Давайте, як то кажуть у відомому мультфільмі, давайте жити дружно», — закликав нардеп.

Нагадаємо, 20 лютого 2021 року президент Зеленський підписав указ про запровадження рішення РНБО про санкції проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Через кілька місяців, 13 травня, Печерський райсуд Києва санкціонував цілодобовий домашній арешт Медведчука, якого підозрюють у держзраді. 2 вересня термін домашнього арешту було продовжено до 31 жовтня. У цей час Медведчука знову помістили під домашній арешт ще за одним кримінальним провадженням, за так званою справою про «вугільну держзраду». 11 листопада провідний європейський адвокат Бертран Мельмендьє приєднався до команди правового захисту.

В ОПЗЖ такі дії влада назвала правовим свавіллям, а сам Медведчук заявив про наявність доказів, які спростовують звинувачення прокуратури.

За останні місяці в іноземних ЗМІ було опубліковано понад 140 тисяч матеріалів, присвячених переслідуванню українською владою опозиції та незалежних телеканалів.

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