Україна перестала бути суб'єктом зовнішньої політики та вже давно перетворилася на об'єкт. Це все почалося у 2005 році. Таку заяву в інтерв'ю «Першому Незалежному» зробив голова політради партії ОПЗЖ, народний депутат Віктор Медведчук.

«Україна перестала бути суб'єктом зовнішньої політики та перетворилася на об'єкт вже давно. Це все почалося з 2005 року, коли до влади прийшов Ющенко, потім це тривало певний час і за Януковича й посилилося за Порошенка, і сьогодні закріпилося, що Україна не може бути суб'єктом зовнішньої політики, а лише об'єктом. Все це відбувається, тому що люди розуміли і очікування було не тільки всередині країни, а й у наших партнерів, сусідів, що Зеленський зможе змінити ситуацію на краще, зможе покінчити з корупцією, зможе покінчити зі зростанням цін, зможе вивести країну з бідної у більш-менш заможну», — заявив Медведчук.

При цьому він наголосив, що саме за Зеленського Україна, яка була бідною, стала злиденною країною.

Мало того, він не набрав команду професіоналів, які могли б вирішувати ці питання, таких людей у нього не було та немає сьогодні. Через два з половиною роки сьогодні можна вже говорити, бо минула половина терміну президентської каденції, про те, що нічого цього Зеленський не досяг. До того ж більшості людей стало зрозуміло, що він цього і не домагався, але одна справа, коли досвідчені політики розуміли, що цього не буде, а інша справа — люди", — зазначив політик.

Нагадаємо, раніше Віктор Медведчук заявив, що сучасна українська влада, не тільки чинна, а й та, яка прийшла у 2014 році, перетворила Україну з суб'єкта зовнішньої політики на об'єкт.

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter