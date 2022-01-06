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Політика

«Велике будівництво»: нова об'їзна Дніпра пропускає до 20 тисяч машин на добу

14:54 6 січня 2022
нова об&#39;їзна Дніпра

Південний обхід Дніпра, що має 4 смуги руху та розрахований на 20 тис. автомобілів на добу, допоміг розвантажити місто від транзитного транспорту. Об’їзна, яку звели в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» та відкрили наприкінці минулого року, стала першою в історії міста. Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

«Нова об’їзна значно розвантажила Дніпро від автівок, що рухаються Південним мостом у напрямку Запоріжжя. Найперше — вулиці Яснополянську та Космічну. Фури більше не псують там дорожнє покриття», — розповів начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

7-кілометрова траса з'єднала Запорізьку трасу із Південним мостом.

«Південного обходу дніпряни чекали давно. Наразі першою об'їзною обласного центру вже користуються і водії транзитного транспорту, і місцеві», — зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

На перетині із вулицею Аеропортівською також звели зручну дворівневу розв’язку, що розділяє два потоки: транзиту і місцевого транспорту. А поблизу вулиці Мільмана облаштували пішохідний перехід та зручні тротуари з під’їздами до місцевих гаражів.

Наразі за президентською програмою «Велике будівництво» продовжують будівництво Північного обходу Дніпра.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що за два роки ініційованої ним програми «Велике будівництво» в Україні було відновлено близько 14 тисяч кілометрів доріг.

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