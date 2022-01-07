«Є бажання змін. Але більше нічого немає»: російський опозиціонер пояснив, чому події у Казахстані — це не революція

У акціях протесту, що охопили Казахстан, немає впливу ззовні, йдеться про роздратування, що накопичилося від незмінної влади, від того, що країна не рухається вперед, не проводить реформ. Про це у коментарі Обозрєватєлю заявив російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко.

На його думку, конкретний привід для початку протестів — дворазове одномоментне підвищення ціни на побутовий газ — був незначним і за бажання його можна було швидко усунути.

Але влада пішла на загострення — запровадила надзвичайний стан.

Політолог сумнівається, що протест може вилитися у щось серйозне, вказуючи, що в ньому немає політичного лідерства через відсутність у країні цивілізованої політичної конкуренції.

«На відміну від України, де була явна альтернатива, і навіть на відміну від Білорусі, хоча там все й невдало скінчилося, але де були альтернативні ідеї, альтернативна команда, в Казахстані нічого цього немає. Є лише загальне роздратування, загальна втома від назарбаївського режиму» .Зараз головне питання — наскільки якісь політичні сили зможуть проявити себе як альтернатива. Ось тоді це все заграє", — вважає Яковенко, зазначаючи, що громадяни Казахстану мають очевидну мужність, сміливість, готовність йти до кінця і навіть готовність помирати.

І хоча крім бажання змін, у країні більше нічого немає, і для революції час не настав, у Казахстані все ж таки відбулися перші зміни — наприклад, пішов у відставку уряд, який формував Нурсултан Назарбаєв. І чинний президент Токаєв отримає більшу свободу для тих реформ, які хоче проводити.

Нагадаємо, з початком протестів Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки країни, передавши кермо влади чинному президенту.

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