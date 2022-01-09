Переговори Росії та США: у Києві пройшла акція #СкажиПутіну_НІ (фото, відео)

В центрі столиці на Михайлівській площі влаштували акцію «#СкажиПутіну_НІ», на якій зібралось кілька десятків людей. Захід відбувається напередодні міжнародних перемовин з Росією щодо ситуації навколо України та протидії російській агресії, повідомляє Суспільне.

Так, учасники акції принесли прапори України, Казахстану та Білорусі, а також розгорнули великий плакат з написом «Скажи Путіну НІ» та блакитно-жовте полотнище.

На Михайлівській площі у Києві зібрались кілька десятків людей на акцію «#СкажиПутіну_НІ» pic.twitter.com/oBPQAuPcns — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) January 9, 2022

Вони кажуть, що таким чином хочуть нагадати владі країни та зокрема МЗС, що українська позиція під час перемовин має бути чіткою — жодних компромісів з Кремлем. Аналогічні акції відбуваються в низці українських міст, а також в інших країнах, зокрема в Італії, Іспанії, Німеччині, Португалії, Великій Британії та США.

Біля будівлі МЗС вони розгорнули банер з головним меседжем та заспівали гімн України.

12 січня НАТО та Росія проведуть зустріч з українського питання. Вона відбудеться на тлі повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться перед переговорами альянсу з РФ 10 січня.

Як писали «ФАКТИ», ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

Фото: Суспільне

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