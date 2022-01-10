У мережі показали фото дороги Львів — Ужгород після ремонту в рамках «Великого будівництва»

На трасі Н-13 Ужгород — Самбір — Львів проведено ремонт в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Відновлена дорога є чудовою альтернативою до траси М-06 Київ — Чоп, написав у фейсбуці заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«Самбір, Національний природний парк Ужанський, місцеві пропускні пункти зі Словаччиною та Польщею — загалом 231 км дуже гарних краєвидів, маленьких сіл, містечок та міст. І чудової дороги», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, минулого року ремонтні роботи пройшли на ділянці траси Н-13 у Закарпатській області. У цьому регіоні дорога має протяжність 87 км.

Так, восени фахівці влаштували укріплення відкосів на звуженій ділянці на високогірній частині траси. Під час ремонту вони вирівняли дорогу в повздовжньому профілі, влаштували систему відведення води, нанесли розмітку та привели до ладу узбіччя.

Нагадаємо, раніше в ОП повідомили, що в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» до 2024 року планується охопити ремонтними та будівельними роботами 24 тисячі кілометрів автодоріг.

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